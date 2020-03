Перепишите следующие предложения и переведите их на русский язык, обращая вниман??е на разные значения слов it, that, one. 1 That was one of the reason for producing the body of plastics/ 2 Its known that leonardo da vinci wa...

Английский язык

Перепишите следующие предложения и переведите их на русский язык, обращая вниман??е на разные значения слов it, that, one. 1 That was one of the reason for producing the body of plastics/ 2 Its known that leonardo da vinci was a great artist, engineer and inventor 3 That was the car we wanted to buy

