1) сколько в числе 777 десятков,единиц? Между какими числами ,оканчиваются одним нул??м ,расположено это число в натуральном ряду?запиши их 2)Проверь свою запись между 770 и 780.Запишиданые числа и число 777 в виде двойного нер...

Математика
1) сколько в числе 777 десятков,единиц? Между какими числами ,оканчиваются одним нул??м ,расположено это число в натуральном ряду?запиши их 2)Проверь свою запись между 770 и 780.Запишиданые числа и число 777 в виде двойного неравинства 3)для каждого из чисел 93,1281,325 запиши ближайшие числа оканчивающиеся нулём Используй для этого двойные неравенства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
77 десятков,777- единиц 770<777<780 90<93<100 1280<1281<1290 320<325<330-вроде так
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