Масса какого вещества больше :5 моль оксида железа (2) или 4 моль хлорида алюминия
Химия
Масса какого вещества больше :5 моль оксида железа (2) или 4 моль хлорида алюминия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(FeO)=5 моль m(FeO) = n * M = 5 моль * 72 г/моль=360 гМ(FeO) = 72 г/моль m(AlCl3) = n * M = 4 моль * 133,5 г/моль=534 гn(AlCl3)=4 моль Больше хлорида алюминия.М(AlCl3) = 133,5 г/мольm(FeO)=?m(AlCl3)=?
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