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Сколько молекул содержится в воде с массой 72 грамма
Химия
Сколько молекул содержится в воде с массой 72 грамма
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Гость:
72/18=4 4*число авагадро
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