Массовая доля кислорода в оксиде M2O некоторого одновалентного металла М равна 25,8%. Назовите металл

Химия
Массовая доля кислорода в оксиде M2O некоторого одновалентного металла М равна 25,8%. Назовите металл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25,8% - 16 г 100% = 62г 62 гр - 16 (О) = 46 :2 = 23 Ответ: Na
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