Пуля при вылете из автомата Калашникова имеет скорость 715м/с.Длина ствола 41,5см.Чему равна скорость пули в середине ствола?ускорение можно обойти как-то .

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Уравнение равноускоренного движения: x=0.5at^2; a - ускорение, t - время. Уравнение скорости: v=at. подставляем скорость во второе уравнение: 715=at, отсюда время разгона в стволе равно t=715/a; Подставим это время в уравнение движения в конце ствола: 0.415=0.5a*(715/a)^2; 0.83=511225/a; a=511225/0.83; a=615933.7 м/с^2; теперь находим через какое время пуля долетит до середины ствола: 0,415=615933.7t^2; t^2=0.415/615933.7; t=SQRT(6,74*10^-7); t=0.82 мс (миллисекунды). Подставляем это время в уравнение скорости и получаем скорость пули в середине ствола: v=615933.7*0.82*10^-3=505 м/с (округлённо)