Выделите форму рельефа, формирование которого произошло в геоцинскую эпоху складчатости а)срединный хребет полуострова Камчатка б) Восточный Саян в) Енисейский кряж г) Алтай

География
Выделите форму рельефа, формирование которого произошло в геоцинскую эпоху складчатости а)срединный хребет полуострова Камчатка б) Восточный Саян в) Енисейский кряж г) Алтай
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