Просчитай текст. Помоги ему стать более точным, красочным и ярким. Что для этого необходимо сделать? Росла береза. У нее был ствол. На ветвях шелестели листочки. Весной прилетали птицы. Они строили гнезда. Появлялись пшеницы.
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Просчитай текст. Помоги ему стать более точным, красочным и ярким. Что для этого необходимо сделать? Росла береза. У нее был ствол. На ветвях шелестели листочки. Весной прилетали птицы. Они строили гнезда. Появлялись пшеницы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, чтобы текст стал красочным и ярким, нужно добавить максимум прилагательных: Росла невысокая береза, у неё был белоснежный ствол, на гибких ветвях шелестели молоденькие зелёные листочки. Весной прилетали ранние, веселые птицы. Они строили новые, просторные гнезда. Скоро появились первые птенцы.
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