Просчитай текст. Помоги ему стать более точным, красочным и ярким. Что для этого необходимо сделать? Росла береза. У нее был ствол. На ветвях шелестели листочки. Весной прилетали птицы. Они строили гнезда. Появлялись пшеницы.

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Просчитай текст. Помоги ему стать более точным, красочным и ярким. Что для этого необходимо сделать? Росла береза. У нее был ствол. На ветвях шелестели листочки. Весной прилетали птицы. Они строили гнезда. Появлялись пшеницы.

Автор: Гость