Диагонали прямого параллелепипеда равны 13 см и 15 см, а стороны основания 7 см и 12 см. Найдите площадь боковой поверхности

Математика

Диагонали прямого параллелепипеда равны 13 см и 15 см, а стороны основания 7 см и 12 см. Найдите площадь боковой поверхности

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