До обеда в киоске продали 75 газет и осталось 2\5 всех газет привезённых для продажи сколько всего газет привезли в киоск

Математика

До обеда в киоске продали 75 газет и осталось 2\5 всех газет привезённых для продажи сколько всего газет привезли в киоск

Автор: Гость