До обеда в киоске продали 75 газет и осталось 2\5 всех газет привезённых для продажи сколько всего газет привезли в киоск
Математика
До обеда в киоске продали 75 газет и осталось 2\5 всех газет привезённых для продажи сколько всего газет привезли в киоск
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75газет-это 3/5 всех газет,тогда 75:3=25(г.)- составляет 1/5 от общего количества газет. 2)1/5*5 25*5=125(г.)- привезли в киоск. Ответ: в киоск привезли 125 газет.
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