Укажи НОК и НОД для чисел , представленных в виде произведения : 1)2*5*7 и 2*7*13; 2)2*11 и 5*23.
Математика
Укажи НОК и НОД для чисел , представленных в виде произведения : 1)2*5*7 и 2*7*13; 2)2*11 и 5*23.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОД(2*5*7, 2*7*13)=2*7=14 НОК(2*5*7, 2*7*13)=2*5*7*13=910 ------------------------------------ НОД(2*11, 5*23)=1 НОК(2*11, 5*23)=2*5*11*23=2530
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