Укажи НОК и НОД для чисел , представленных в виде произведения : 1)2*5*7 и 2*7*13; 2)2*11 и 5*23.

Математика

Укажи НОК и НОД для чисел , представленных в виде произведения : 1)2*5*7 и 2*7*13; 2)2*11 и 5*23.

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