В чем особенность баллады Жуковского "Кубок"
Литература
В чем особенность баллады Жуковского "Кубок"
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Анализ баллады Жуковского «Кубок» Автор: Жуковский В.А. Василий Андреевич Жуковский – один из лучших литературных личностей России. Получив хорошее образование, отлично владея иностранными языками, он рано начал писать стихи и переводить иностранных поэтов. Одним из его известных произведений является баллада «Кубок».
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