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Как располагаются хвоинки на побеге?
Биология
Как располагаются хвоинки на побеге?
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Гость:
Они торчет от ветки в разные стораны
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