Решите уранение 2хв квадрате -3х-х в квадрате-5+2х-х в квадрате +10=1
Математика
Решите уранение 2хв квадрате -3х-х в квадрате-5+2х-х в квадрате +10=1
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Гость:
..если я только правильно пониалА условие, то... ------------------------------------------------------------------------
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