Перессказ описания дома дубровского и троекурого срочно пожалуйста

Литература
Перессказ описания дома дубровского и троекурого срочно пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Описание дома Троекурого Дубровский ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зелёная кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями”. Дубровского Дом был не очень богатый. Комнаты были не очень малы и не очень велики. Он был сделан из камня и дерева. Мебель была сделана большинство из дерева. Похож был на сарай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Номер 71. Заранее спасибо)
Ответить
Математика
Двум черепахам на неделю надо 700г яблок. На сколько дней хватит 150 г яблок одной черепахе за одинаковую каждодневную норму кормления?
Ответить
Алгебра
Найти значение выражения 2целых 2/5:0,4
Ответить
История
В чём проявлялось неравенство в германском обществе?
Ответить
Русский язык
Как правильно писать передавалось или передавалась
Ответить