Перессказ описания дома дубровского и троекурого срочно пожалуйста
Литература
Перессказ описания дома дубровского и троекурого срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Описание дома Троекурого Дубровский ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зелёная кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями”. Дубровского Дом был не очень богатый. Комнаты были не очень малы и не очень велики. Он был сделан из камня и дерева. Мебель была сделана большинство из дерева. Похож был на сарай
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