Переведи на английский язык. Жить в одной комнате с братом, в квартире, в доме, большая гостиная, маленькая кухня, 2 окна

Английский язык

Переведи на английский язык. Жить в одной комнате с братом, в квартире, в доме, большая гостиная, маленькая кухня, 2 окна

Автор: Гость