Переведи на английский язык. Жить в одной комнате с братом, в квартире, в доме, большая гостиная, маленькая кухня, 2 окна

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Переведи на английский язык. Жить в одной комнате с братом, в квартире, в доме, большая гостиная, маленькая кухня, 2 окна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
To live in one room with the brother in the apartment, in house, large living room, small kitchen, 2 Windows
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