Учитель сказала найти эту информацию помогите! Найти информацию о носе - органе осязания, о коже.

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Нос-это орган чувств который нужен почти всем живым организмам,животные могут с помощью носа найти еду,а человек может почувствовать запах. Кожа-это ткан человека,на коже находится много много мельчаиших волосков,и из кожи выделяется пот.