Часть горных хребтов в Тянь-Шаня на территории Казахстана называют...
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Часть горных хребтов в Тянь-Шаня на территории Казахстана называют...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"маленькой Швейцарией"
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