Найдите скорость тела если известно начальная скорость 8 м/с, ускорение 1,5 м/c в ква??рате, а двинался он в течении 15 секунд
Физика
Найдите скорость тела если известно начальная скорость 8 м/с, ускорение 1,5 м/c в ква??рате, а двинался он в течении 15 секунд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=vo+at=8+1,5*15=30,5м/с
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