Найдите скорость тела если известно начальная скорость 8 м/с, ускорение 1,5 м/c в ква??рате, а двинался он в течении 15 секунд

Физика

Найдите скорость тела если известно начальная скорость 8 м/с, ускорение 1,5 м/c в ква??рате, а двинался он в течении 15 секунд

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