Сколько литров газа получится при взаимодействии 54 гр алюминия с соляной кислооо??ой

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2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2 Количество вступающего в реакцию алюминия относится к кол-ву образующегося водорода как 2:3. Кол-во алюминия равно:v = m/Mv(Al) = m(Al)/M(Al) = 27/26,9 ~ 1 (моль).v(Al) / v(H2) = 2/3v(H2) = 3*1 / 2 = 1,5 (моль). 1 моль любого газа занимает объём 22,4 л (при н.у.).1,5 моль водорода соответственно занимает 33,6 л.