Каким признаком различаются местоимения???

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Каким признаком различаются местоимения???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если они не имеют кр. форму, то действительные, а если имеют, то страдательный
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