Помогите СРОЧНО сделать номер 371. заранее спасибо !

Математика
Помогите СРОЧНО сделать номер 371. заранее спасибо !
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1)Ответ 35909 2) Ответ 67860 3) Ответ 62560 4)Ответ 1385040
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