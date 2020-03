Сочинение на тему " Я была в футбольном матче" на английском языке

Гость: Гость:

Я был на матче по футболу.Был очень интересный и захватывающий матч.Там играли очень знамеритые футболисты и две очень знаменитые команды.Они боролись за кубок,они боролись за звания "лучшей команды". Болельшики на требунах не сидели на месте.Они постояно то прыгали на одном месте,то обнимались,то танцывали.На них было смешно смотреть.Мне очень понравился матч.И когда закончился матч я выше от туда радостным и счасливым. I was at the match on futbolu.Byl very interesting and exciting match.Tam played very znameritye players and two very famous komandy.Oni fought for the cup, they fought for the title of "best team". Bolelshikov on trebunah not sitting on meste.Oni postojano then hopped on one place, then embraced, then they had a funny tantsyvali.Na smotret.Mne liked match.