Имеется 7 пустых коробок. В некоторые из них положились 5 маленьких коробок, а в остальные - по 3 коробки среднего размеразмера. Всего получилось 27 коробок. Во сколько пустых коробок положили по 5 маленьких коробок?

Математика

Имеется 7 пустых коробок. В некоторые из них положились 5 маленьких коробок, а в остальные - по 3 коробки среднего размеразмера. Всего получилось 27 коробок. Во сколько пустых коробок положили по 5 маленьких коробок?

Автор: Гость