Найдите произведение двух чисел: наибольшего трехзначного и наименьшего четырех??начного;наибольшего четырехзначного и наименьшего восьмизначного.
Математика
Найдите произведение двух чисел: наибольшего трехзначного и наименьшего четырех??начного;наибольшего четырехзначного и наименьшего восьмизначного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
999×1.000=9.999 9.999×10.000.000=99.990.000.000
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