Найдите произведение двух чисел: наибольшего трехзначного и наименьшего четырех??начного;наибольшего четырехзначного и наименьшего восьмизначного.

Математика

Найдите произведение двух чисел: наибольшего трехзначного и наименьшего четырех??начного;наибольшего четырехзначного и наименьшего восьмизначного.

Автор: Гость