На рисунке дана характеристика писчей бумаги "снегурочка", которую можно обнаружить на её упаковке . опредилите массу не распакованной пачки этой бумаги . массой упаковки можно пренебречь .
Физика
На рисунке дана характеристика писчей бумаги "снегурочка", которую можно обнаружить на её упаковке . опредилите массу не распакованной пачки этой бумаги . массой упаковки можно пренебречь .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь листа S = 0.21*0.297=0,06237 м2 Площадь ВСЕХ листов S1 = S*500 = 31.185 м2 Масса ВСЕХ листов М = S1*80 г*/м2 = 2494,8 грамма = 2,495 кг.
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