На рисунке дана характеристика писчей бумаги "снегурочка", которую можно обнаружить на её упаковке . опредилите массу не распакованной пачки этой бумаги . массой упаковки можно пренебречь .

Физика

На рисунке дана характеристика писчей бумаги "снегурочка", которую можно обнаружить на её упаковке . опредилите массу не распакованной пачки этой бумаги . массой упаковки можно пренебречь .

Автор: Гость