Не большой рассказ о пословице сначала густо а под конец пусто

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Не большой рассказ о пословице сначала густо а под конец пусто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл в том, что не чтоит пренебрегвть своим имуществом зря, иначе можно потерять все. надо довольствоваться тем, что имеешь, не рискуя, зная, что можно все потерять.
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