Гоночная машина за 10 мин проехал 109,2 км.найдите его среднюю скорость
Физика
Гоночная машина за 10 мин проехал 109,2 км.найдите его среднюю скорость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
182м/с V гочной машины
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