Переведить пожалоста на англиський Я займаюся важкою атлетикою.Олимпийськи игри видбуваються кожни 4 роки. Багато атлетив бере участь у змаганни. Я займаюся плаванням щоб тримати себе в форми. Мий улюблений вид спорту футбол.

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Переведить пожалоста на англиський Я займаюся важкою атлетикою.Олимпийськи игри видбуваються кожни 4 роки. Багато атлетив бере участь у змаганни. Я займаюся плаванням щоб тримати себе в форми. Мий улюблений вид спорту футбол.

Автор: Гость