Переведите 25 дм.куб 78см.куб- в см. куб.
Математика
Переведите 25 дм.куб 78см.куб- в см. куб.
Ответ(ы) на вопрос:
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25дм.куб=250см.куб+78см.куб=328см.куб
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