Помагите с номером 36 и 39
Математика
Помагите с номером 36 и 39
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7дм=70см 21дм=210см 6м=600см 9м=900см 2м 3дм=230см 15дм 8см=158см 2 500мм=250см 80 000мм=800см 2)70 000мм=70дм 90 000мм=90дм 5 200=520дм 65 000=6 500дм 60м=6 000дм 13м=1 300дм
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