Помогите решить Наиболее значимым показателем построения методики профессиона??ьно-прикладной физической подготовки является: Выберите один ответ: двигательная активность санитарно-гигиенические производственные условия вс...

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Помогите решить Наиболее значимым показателем построения методики профессиона??ьно-прикладной физической подготовки является: Выберите один ответ: двигательная активность санитарно-гигиенические производственные условия вспомогательные рабочие движения физические и психические нагрузки в профессии Объективные показатели дневника самоконтроля занимающихся оздоровительной физической культурой: Выберите один ответ: работоспособность сон болевые ощущения антропометрические индексы

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