Плз помогите Решите задачу

Гость: Гость:

177-11.7-7.5=157.8 ц осталось после продаж на двух станциях 157.8:3=52.6 ц осталось на второй 52.6*2=105.2ц осталось на первой 105.2+11.7=116.9 ц было на первой 52.6+7.5=60.1 ц было на второй 2 вариант х-стало бензина на второй.тогда 2х стало на первой х+7.5+2х+11.7=177 3х=177-7.5-11.7 3х=157.8 х=52.6ц 52.6+7.5=60.1 ц было на второй 2*52.6=105.2ц стало на первой 105.2+11.7=116.9 ц было на первой