Переведите диалог,даю 20 баллов

Гость: Гость:

Дэвид: Привет, Бен. Как дела? Бен: Фантастика! Вчера вечером было здорово. Ты должен был быть там. Дэвид: Что случилось? Бен: Ну, ты знаешь, Эми Дэвис из школы? Дэвид: Да, и …? Бен: Ну, она была там вчера вечером, и мы разговаривали, разговаривали и разговаривали. Мы хорошо поладили. Дэвид: Но она великолепна! Бен: Я знаю, это, Дэвид. Она не просто симпатичная, с ней также хорошо поговорить. Мы просто нашли общий язык. Я никогда раньше так не разговаривал с девушкой. Я чувствовал себя так комфортно и расслабленно. Это было удивительно, как много у нас общего. Мы, должно быть, проговорили в течение многих часов. Дэвид: Круто, Бен. Тебе так повезло. Так когда меня познакомят с прекрасной Эми Дэвис? Бен: Я уверен, что я смогу это сделать завтра в школе. Но не предпринимай никаких действий и не пытайся все испортить. Дэвид: Я бы не стал этого делать, Бен. Я твой лучший друг. Бен: Спасибо. Дэвид, ты не знаешь, как много она значит для меня. Мы собираемся на свидание в пятницу, пойдем в кино. Я не могу дождаться. Я хочу, чтобы это было чем-то особенным. Дэвид: Я не могу ждать до завтра. Не мог бы ты представить меня ее друзьям? Бен: Конечно, Дэвид. Не волнуйся. Увидимся завтра в школе.