ПЕРЕВЕДИТЕ ДИАЛОГ С КОСВЕННОЙ РЕЧЬЮ! Катя из России: выпускной завтра. Мне нужно ??ыглядеть лучше всех. Что мне надеть? ТИНА ГЛАМ: Надень красное платье. Ты будешь выглядеть ярче всех. Катя из России спрашивает, что она дол...
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ПЕРЕВЕДИТЕ ДИАЛОГ С КОСВЕННОЙ РЕЧЬЮ! Катя из России: выпускной завтра. Мне нужно ??ыглядеть лучше всех. Что мне надеть? ТИНА ГЛАМ: Надень красное платье. Ты будешь выглядеть ярче всех. Катя из России спрашивает, что она должна одеть на выпускной, Тина советует ей надеть красное платье. Ангелина из Минска: Завтра у меня собеседование в университете, что мне надеть, чтобы выглядеть успешно? ТИНА ГЛАМ: Надень юбку и блузку, тогда точно собеседование пройдет успешно. Ангелина из Минска спрашивает, что она должна одеть на собеседование, Тина советует ей надеть юбку и блузку. Оля из Чернигова: Завтра я иду играть в теннис, что лучше надеть? ТИНА ГЛАМ: Надень шорты и топ и ты будешь выглядеть неотразимо! Оля из Чернигова спрашивает, что ей надеть на игру в тенис, Тина советует ей надеть шорты и топ.
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