Переведите ленивому человеку пожалуйста, я спать хочу(

Гость: Гость:

Для меня, адмирал Нельсон это лучший национальный герой и настоящий лидер в во время войны. Он победил важные бои в Трафальгаре.Он отвечает за свои героические действия и смелые поступки. Сэр Стюарт был известен как доктор глаз. Он лечил очень серъёзные заболевания глаза и помогал людям решать их проблемы. Я хочу быть известным офтальмологом тоже.