Переведите ленивому человеку пожалуйста, я спать хочу(

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Переведите ленивому человеку пожалуйста, я спать хочу(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для меня, адмирал Нельсон это лучший национальный герой и настоящий лидер в во время войны. Он победил важные бои в Трафальгаре.Он отвечает за свои героические действия и смелые поступки. Сэр Стюарт был известен как доктор глаз. Он лечил очень серъёзные заболевания глаза и помогал людям решать их проблемы. Я хочу быть известным офтальмологом тоже.
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