"... и крепость пала!": Этапы, ход и итоги штурма Кенигсберга?кто ответит тому баллов дам

Гость: Гость:

Штурм Кенигсберга продолжался с 6 по 9 апреля 1945 года. В штурме принимали участие 43, 50 и 11 гв. армии 3-го Белорусского фронта. Перед штурмом, начиная со 2 апреля проводилась артподготовка. Утром 6 числа она усилилась, а ближе к полудню советские войска начали штурм. Главный удар наносили 43-я армия с севера и 11 гвардейская армия с юга. Они должны были в первую очередь отрезать гарнизон города от немецких войск на Земландском полуострове. Основные силы продвигались вперёд, гарнизоны фортов блокировались. Позже форты брали штурмом специальные штурмовые группы при поддержке САУ и сапёров. Железная дорога, связывавшая Кенигсбергскую и Земландскую группировки, была перерезана уже вечером 6 апреля. Ночью и утром 7 апреля немцы предпринимали контратаки, пытаясь отбросить советские войска, но успеха не достигли. Наступление продолжалось. В течение дня 7 апреля были заняты порт и вокзал, гарнизон был окончательно отрезан от Земландской группировки. 8 апреля немецкие войска были отброшены к центру города, гарнизону было выдвинуто предложение о капитуляции. Комендант Отто фон Ляш отверг ультиматум, и бои продолжились. В ночь на 9 апреля немцы предприняли неудачную попытку вырваться из города. К концу дня 9 апреля положение гарнизона стало критическим. Советским командованием в 21-30 был выдвинут повторный ультиматум, который был принят. Гарнизон капитулировал. В плен попало 92 тыс. гитлеровцев, погибло 42 тыс. Советские потери составили 3700 погибших. Была взята сильнейшая крепостей 3 Рейха.