У сказки теремок и рукавичка конец одинаковый или разный

Литература
У сказки теремок и рукавичка конец одинаковый или разный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да одинаковый!!там также
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