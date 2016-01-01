У сказки теремок и рукавичка конец одинаковый или разный
Литература
У сказки теремок и рукавичка конец одинаковый или разный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да одинаковый!!там также
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вспомни и запиши частей слрво суффикс в переводе с латинского языка значит прикрепленный почему часть слова стоящую за корнем назвали суффиксом поп...
Алгебра
Математика
Придумать уравнение с двумя х,чтобы корнем было число 9 (6 класс не сложное,и по воз??ожности вместе с решением❤)