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Схема как вода попадает в дом
Окружающий мир
Схема как вода попадает в дом
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через трубы. Не знал?
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