ПЕРЕВЕДИТЕ! Мой лучшая подруга Настя. Она очень красивая , высокая , у нее есть милые веснушки на лице, карие глаза, короткие волосы. Мы подружились в интернете 8 ноября, тогда я была очень счастливая и чувствовала себя максим...
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ПЕРЕВЕДИТЕ! Мой лучшая подруга Настя. Она очень красивая , высокая , у нее есть милые веснушки на лице, карие глаза, короткие волосы. Мы подружились в интернете 8 ноября, тогда я была очень счастливая и чувствовала себя максимально комфортно. Мы проводим много времени переписываясь в сети и разговаривая по скайпу. Это невероятно сколько у нас общего. мы можем часами разговаривать и мы никогда не ссорились . Я знаю, что мы останемся друзьями навсегда потому что это лучший друг о котором можно лишь мечтать.
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