Как вели палачи по королевству, запевал-то Данило песню новую. Песню новую д а ведь победную. Лексическое значение слова песню.

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Песня - род словесно-музыкального искусства; жанр вокальной музыки(народной и профессиональной). Музыкальная форма песни, как и еепоэтическая форма,обычно куплетная или строфическая. Классификация песен:по содержанию - лирические, патриотические, сатирические и т. п.; посоциальной функции - обрядовые, бытовые, военно-строевые и т. п.; поисполнительному составу - сольные, хоровые, с инструментальнымсопровождением и без него. В русской и французской музыке 19 в. авторскуюпесню обычно называли романсом. В кон. 19 - нач. 20 вв. произошлоразделение песни на профессионально-академическую и т. н. популярную (в т.ч. эстрадную и массовую). Песней иногда называют инструментальноепроизведение певучего характера.Посмотреть лексическое, прямое или переносное значение и толкование слова Песня в других словарях: Словарь Ожегова