Переведите на английский, пожалуйста: 1. 9 часов утра - время начала урока. 2. Так в??дь его здесь давно отменили. (речь идет о звонке)
Английский язык
Переведите на английский, пожалуйста: 1. 9 часов утра - время начала урока. 2. Так в??дь его здесь давно отменили. (речь идет о звонке)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.9 am -it's time when lesson begins. 2.It was cancelled long time ago.
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