Переведите на английский, пожалуйста: 1. 9 часов утра - время начала урока. 2. Так в??дь его здесь давно отменили. (речь идет о звонке)

Английский язык

Переведите на английский, пожалуйста: 1. 9 часов утра - время начала урока. 2. Так в??дь его здесь давно отменили. (речь идет о звонке)

Автор: Гость