Помогите плиз. 5/8 • 4/15 6 3/4 • 1 11/45 11/18 • 36
Математика
Помогите плиз. 5/8 • 4/15 6 3/4 • 1 11/45 11/18 • 36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/8 умножить на 4/15 будет 1/6 6 целых 3/4 умножить на 1 целую 11/45 будет 8 целых 2/5 11/18 умножить на 36 будет 22
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