Определите массу тела,уравновешенного на рычажных весах набором гирь:50г,10г,5г,500мг,20мг.Выразите массу тела в СИ
Физика
Определите массу тела,уравновешенного на рычажных весах набором гирь:50г,10г,5г,500мг,20мг.Выразите массу тела в СИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=65г+520мг= 0,065кг+0,000520кг=0,06552кг
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