Какие произведения писал В.М.Гаршин и П.П.Ершов: стихи, сказки, рассказы, басни, заг??дки, легенды.

Литература
Какие произведения писал В.М.Гаршин и П.П.Ершов: стихи, сказки, рассказы, басни, заг??дки, легенды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гаршин и Ершов - сказка.
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