Укажите, какая из функций, заданных формулой, является нечетной? 1 )у= х+4 2) у= х-2 3) у= 2х 4) у= 4 5) у = -х+4

Алгебра

Укажите, какая из функций, заданных формулой, является нечетной? 1 )у= х+4 2) у= х-2 3) у= 2х 4) у= 4 5) у = -х+4

Автор: Гость