Укажите, какая из функций, заданных формулой, является нечетной? 1 )у= х+4 2) у= х-2 3) у= 2х 4) у= 4 5) у = -х+4

Алгебра
Укажите, какая из функций, заданных формулой, является нечетной? 1 )у= х+4 2) у= х-2 3) у= 2х 4) у= 4 5) у = -х+4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=2x является нечетной так как проходит через начало координат (0;0)
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