Для того, щоб тебе поважали інші треба зніти собі ціну
Українська мова
Для того, щоб тебе поважали інші треба зніти собі ціну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрібно не перехвалювати себе бо ти така як і інші
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