У Васи и Пети по 12 монет достоинством 1 руб.2 руб,5 руб у каждого.Сумма денег у Васи в два раза больше,чем у Пети.Сколько денег у Пети,если монет по 2 руб у него столько,сколько у Васи на 5 руб,а монет по 5 руб столько,сколько...

Гость: Гость:

Пусть у Васи х монет по 1 рублю, y монет по 2 рубля и z монет по 5 рублей. Очевидно, что x+y+z=12. Сумма денег у Васи 1*x+2*y+5*z. У Пети z монет по 2 рубля, х монет по 5 рублей. Монет по 1 рублю у Пети получается у. Сумма денег у Пети 1*y+2*z+5*x. Очевидно, что (1*x+2*y+5*z)=2*(1*y+2*z+5*x). Решаем, z=9*x. Очевидно, что x равно 1, тогда z=9, y=2. Значит у Пети 1*2+2*9+5*1=25 рублей.