Решить уравнение 115 -( 35+у)=39

Математика
Решить уравнение 115 -( 35+у)=39
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
115-35+y =39 35+у= 115+29 35+у+ 144 у= 144-35 у=109                                                 ( удачи)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Васи и Пети по 12 монет достоинством 1 руб.2 руб,5 руб у каждого.Сумма денег у Васи в два раза больше,чем у Пети.Сколько денег у Пети,если монет ...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста даю 12 баллов
Ответить
Математика
Помогите плиз. 5/8 • 4/15 6 3/4 • 1 11/45 11/18 • 36
Ответить
Алгебра
Укажите, какая из функций, заданных формулой, является нечетной? 1 )у= х+4 2) у= х-2 3) у= 2х 4) у= 4 5) у = -х+4
Ответить
Українська мова
Для того, щоб тебе поважали інші треба зніти собі ціну
Ответить