Решить уравнение 115 -( 35+у)=39
Математика
Решить уравнение 115 -( 35+у)=39
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
115-35+y =39 35+у= 115+29 35+у+ 144 у= 144-35 у=109 ( удачи)
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