Переведите на русский с английского не переводить с переводчика если переведете ??ан Track 16 Даю дохера баллов
Английский язык
Переведите на русский с английского не переводить с переводчика если переведете ??ан Track 16 Даю дохера баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты работал с животными? Ты работал на улице? Одевал ли ты специальную форму? Твоя работа связана с путешествиями? (самый логичный перевод) Тебе нужно специальное оборудование? Оборудование дорогое? Твоя работа делает других людей счастливыми? Ты работаешь один? Кто-нибудь видел, какую работу ты выполняешь? Ты работаешь с известными людьми? Тебе нравиться твоя работа? Я сдаюсь. Кем ты работаешь? (что ты делаешь?) Также "you" переводиться, как "вы"
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